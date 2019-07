NARDELLA, Stadio? C'è una nuova opzione

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato della questione stadio: “Stiamo lavorando con la Fiorentina. Con Joe Barone abbiamo impostato il lavoro in vista dell'estate e sono sempre a stretto contatto con loro. Stiamo vagliando tutte le ipotesi per il restyling del Franchi, però è complesso mettere mano all’impianto, con lavori che dovrebbero essere limitati e costosi. Tutto sarebbe in mano alla sovrintendenza e dunque ad un’autorità dello stato. Se è complicato mettere una pensilina con loro, figuriamoci lavorare sullo stadio. Senza considerare che le curve sono lontane dal campo.

In tutto questo però c'è una seconda ipotesi, che richiama il progetto del 2015, evitando di spostare totalmente la Mercafir. Commisso mi ha detto di voler lasciare un’opera importante a Firenze e ai fiorentini e che non vuole fare business con lo stadio. In pratica si potrebbe fare lo stadio e qualche opera annessa nella zona Mercafir, lasciando il mercato nella stessa zona. Sono in ballo queste due opzioni e siamo al cinquanta e cinquanta”.