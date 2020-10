NARDELLA, Stadio? Aperti a idee su Campo di Marte

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così: "Presto sapremo novità sullo stadio. confido sulla serietà della Fiorentina nell'avere news al più presto. Lo stadio nuovo al posto del Ridolfi? Noi siamo aperti a qualsiasi tipo di ipotesi che può avere a che fare sulla riqualificazione di campo di marte ma sul caso specifico nn posso esprimermi. Commisso ha l'energia di un giovane ventenne per affrontare il tema della restaurazione del Franchi. Finalmente credo che la stragrande maggioranza dei fiorentini abbia capito cos'è la sovrintendenza e cosa fa. A pagina 31 del passaporto c'è il Franchi? Non lo sapevo ma non c'era bisogno del passaporto per conoscere il valore del Franchi. Faccio un grande in bocca al lupo a Callejon, che mi piace: sicuramente ci farà divertire anche se con la maglia azzurra ci ha fatto soffrire molto. a lui e alla sua famiglia do il benvenuto a Firenze".