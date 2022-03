NARDELLA, Restyling? Più lo vedo e più mi piace

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato così del restyling del Franchi ma non solo: "Ieri ho incontrato Franceschini e sono molto contento. Lui ha apprezzato il progetto, i tifosi pensano che sia stato io ma come vuole la legge per un investimento pubblico è stata una giuria internazionale. Alla fine prevale il buon senso e il pragmatismo, a me piace anche e più lo vedo e più mi piace. Perché sono organizzati bene gli spazi interni. Lo stile di Firenze non è barocco. I posti saranno 42mila e in curva non saranno ridotti. La curva non viene appiccicata a quella vecchia ma ci sarà uno spazio tra l'una e l'altra per eventi culturali e sportivi, e dovranno rispondere agli standard Uefa. Perché soldi pubblici nello stadio? Non è la prima volta, noi abbiamo usato i soldi per i beni culturali e li avremmo persi se non venivano utilizzati per il Franchi che è stato definito un bene culturale. La discussione bello-brutto ci sta benissimo ma non è che potevamo mettere un'astronave a Campo di Marte. Il Leone d'oro ad Antognoni? E' un bellissimo e giustissimo riconoscimento da parte di una città amica, con cui abbiamo grandi rapporti. Giancarlo se lo merita, i suoi valori sono riconosciuti da tutti. Firenze e Venezia sono le città più eleganti del nord e non si poteva non premiare uno dell'eleganza di Antognoni. Lui è la Fiorentina certo, incarna i valori e la storia della nostra squadra, basta vedere come viene accolto. A Palazzo Vecchio lui e Bati hanno avuto l'ovazione".