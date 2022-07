NARDELLA, Parlamento? No, resto sindaco di Firenze

Dario Nardella ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook per comunicare che non si candiderà al parlamento e che, dunque, proseguirà con il suo incarico di sindaco di Firenze, cosa che conferisce continuità anche rispetto ai programmi in vista per l'area di Campo di Marte e lo stadio: "Il mio compito ora è quello di rimanere alla guida di Firenze. Ringrazio coloro che mi hanno chiesto di candidarmi al Parlamento, ma il bellissimo lavoro che dobbiamo portare avanti per la nostra città richiede il mio massimo impegno. Apprezzo la generosità con cui molti miei colleghi hanno accettato di candidarsi anche perché in molti casi sono più vicini di me alla scadenza del loro mandato. Da Sindaco sarò comunque in prima linea per sostenere il Partito Democratico nella campagna elettorale, portando avanti le nostre proposte e scongiurando un successo delle destre populiste. Il segretario Enrico Letta ha ribadito anche oggi il ruolo cruciale dei territori e dei sindaci in questa sfida. È una grande opportunità per l’Italia. Dobbiamo essere tutti pronti e uniti. Porteremo ancora una volta in alto la voce di Firenze e della nostra comunità!".

Ecco il post originale: