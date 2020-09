NARDELLA, Il Franchi ha seri problemi di sicurezza

Dario Nardella, sindaco di Firenze, a margine della conferenza stampa di presentazione di Corri la Vita, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'incontro con Commisso: "Ieri c'è stata una riunione molto proficua e positiva con la Fiorentina che ha preso l'impegno di presentare entro due mesi il progetto preliminare che insieme consegneremo al Ministero. Ci atteniamo a questo. Il Parlamento ci ha messo nelle condizioni di fare un grande lavoro e la riunione è andata bene. Abbiamo poi commissionato uno studio dell'Università di Firenze che ha fatto emergere che lo stadio ha serissimi problemi di sicurezza. Nell'ultimo decennio abbiamo speso 600.000 euro ogni anno di soldi pubblici per consentirne l'utilizzo e fare interventi di manutenzione straordinaria. Ora non possiamo più andare avanti così e c'è bisogno di una soluzione definitiva attraverso un intervento straordinario e profondo".