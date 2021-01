NARDELLA, Franchi? Ora servono i fatti. Il MiBACT...

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Florence TV sulla questione Franchi: "Servirà passare presto dalle parole ai fatti. Aspetto il parere del MiBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ndr), spero per l'inizio dell'anno, e così capiremo se e come poter intervenire sul Franchi per un profondo restyling strutturale in modo da non rischiarne l'abbandono. Nel frattempo noi creiamo tutte le condizioni per rilanciare l'intera area di Campo di Marte: vedi il progetto che va avanti della linea tramviaria dello stadio, che partirà da Piazza della Libertà fino a Rovezzano. Tutto ciò sarà importantissimo anche per il rilancio economico della città. Centro Sportivo? Sono molto contento: possiamo creare un vero e proprio asse tra Bagno a Ripoli e la zona sud di Firenze".