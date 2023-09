NARDELLA, Franchi? Andremo avanti assieme al club

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dario Nardella, sindaco di Firenze, nel corso del suo intervento su Italia 7 ha parlato così del suo rapporto con la Fiorentina: "Si sente dire spesso che il Comune di Firenze e la Fiorentina ci sono polemiche e attriti. Non è vero: ho grande rispetto per Rocco Commisso, lo vedo un visionario e che segue il proprio progetto con tanta passione. Infatti voglio sostenere il club finché mi è possibile, perché la Fiorentina è un patrimonio di Firenze".

Prosegue: "Bisogna concentrarsi sull’obiettivo, con la Fiorentina i rapporti sono eccellenti e siamo d’accordo sul fatto che dobbiamo andare avanti insieme sullo stadio. Il progetto è suddiviso in due lotti: uno è finanziato già tutto, sono fiducioso che l’appalto andrà a buon fine. Se proprio la gara non dovesse dai i suoi risultati, c’è comunque la possibilità di affidamento diretto. Ma come ho detto, sono fiducioso".