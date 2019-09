NARDELLA, Ci sono le condizioni per lo stadio

Dario Nardella, Sindaco di Firenze, è intervenuto nella trasmissione “Sport Academy” su Radio Cusano Campus parlando del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: “Commisso mi sembra una persona molto empatica, espansiva, e lo spirito italiano del Sud è molto passionale, esplicito, scherzoso. Mi colpisce molto il modo con cui riesce a salvare il tutto, e a farsi voler bene da una città come Firenze. I vecchi proprietari, i Della Valle, avevano uno stile senz’altro diverso. Quando conobbi Commisso lo invitai all’Ospedale Pediatrico, e lui ha detto subito di sì. Nella partita con l’Atalanta avremo il nome dell’ospedale sulle maglie. Siamo a buon punto sia per quanto riguarda il centro tecnico, che dovrebbe sorgere a Bagno a Ripoli, sia per quanto riguarda lo stadio. Il Presidente ha detto di non voler aspettare 10 anni, a fare lo stadio: sono d’accordo. Se in Italia non si fa uno stadio nuovo vuol dire che c’è una ragione, non un problema specifico fiorentino. Oggi ci sono tutte le condizioni, per fare uno stadio, a Firenze”.