NAP-SAM AL 45', Partenopei avanti 1-0 con Mertens

Emozioni circoscritte ma che non sono mancate. In un primo tempo vissuto tra strappi ed errori, deciso da un guizzo di Dries Mertens. Il numero centoundici con la maglia azzurra. E' finito 1-0 il primo tempo di Napoli-Sampdoria, seconda sfida valida per il terzo turno di Serie A. Un tap-in vincente dell'attaccante belga su assist rasoterra di Di Lorenzo, tra i migliori nel primo tempo in un San Paolo che s'è presentato con un deciso restyling. Sugli spalti e negli spogliatoi.