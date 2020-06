NANI, Iachini ha fatto bene. Col Brescia in equilibrio

L’ex direttore sportivo ed espero di mercato inglese Gianluca Nani ha parlato in vista della sfida di lunedì tra la Fiorentina e le Rondinelle. Ecco le sue parole: “La ripartenza proporrà un calcio diverso: è normale che si vada piano in campo. Il motore sono l’allegria e la gioia che arrivano da tifosi, che non ci saranno. Il futuro di Iachini alla Fiorentina? E’ un peccato, un allenatore non può essere valutato solo su poche partite, serve analizzare il suo rapporto coi giocatori. per me Beppe a Firenze ha fatto un ottimo lavoro. La Fiorentina fino allo stop aveva fatto un buon campionato con Iachini, esprimendo un buon gioco. Adesso ripartirà da 0. Un momento di svolta per la Fiorentina da questo mercato? Chi ha soldi comprerà bene sul mercato. Le squadre medie come la Fiorentina avranno un mercato allargato perché avrà disponibilità e partirà avvantaggiata. Spalletti a Firenze? Mi auguro solo che non stia fermo. Fiorentina-Brescia? Sarà una gara equilibrata, con motivazioni e stato fisico speculare e azzerato”.