NAINGGOLAN, Cagliari avanti: Marcos Paulo nell'affare?

Secondo quanto riportato da FcInterNews, l'Inter potrebbe inserire il prestito gratuito per 18 mesi di Marcos Paulo nell'affare Nainggolan per riuscire a chiudere l'operazione, ovviamente nel caso in cui dovesse riuscire a strappare l'attaccante classe 2001 al Fluminense. Non un'operazione banale visto che il calciatore tratta anche il possibile rinnovo di contratto, ma comunque una nuova pedina che potrebbe finire nel piatto della discussione che prosegue sulla base di un'offerta da 8-9 milioni di euro più Ladinetti, giovane centrocampista attualmente all'Olbia ma di proprietà del Cagliari che interessa ai nerazzurri.