MUTU, CR7? Vuole giocare almeno una partita col figlio

L'ex viola Adrian Mutu ha svelato un retroscena ai microfoni di AM Sport riguardo Cristiano Ronaldo: "Perché non si ritira? Vuole fare almeno una partita ufficiale con suo figlio e per questo non si ferma. Questa è la sua vera motivazione. Con l'Al-Nassr è possibile che ci riesca perché se fosse in un'altra squadra allora non saprei. Con il Real Madrid sarebbe più difficile, per esempio. Ma giocare uno spezzone di partita durante una stagione con lui non mi sembra impossibile".