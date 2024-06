MUTU, Baggio mi sgridò per un pallonetto

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Ex bandiera della Fiorentina sotto la gestione di Prandelli, Adrian Mutu, in un'intervista per Sportweek, ha ricordato una delle sue prime esperienze in Serie A quando vestiva la maglia dell'Inter. Ecco il suo ricordo con la maglia nerazzurra: "Non dimenticherò mai quella volta che all’Inter, in allenamento, ho provato a fare il pallonetto su rigore a Peruzzi. La palla è andata sulla traversa e Roby mi ha ripreso: ragazzino, se non lo faccio io che sono Baggio, tu non ti devi permettere”.

L'aneddoto su Ronaldo: "Fenomeno in tutto. All’Inter aveva 5-6 cellulari. Uno lo diede a me, che ero un ragazzino appena arrivato, chiedendomi di rispondere che Ronaldo non c’era… Suonava in continuazione".