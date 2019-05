MUTTI, Genoa può vincere a Firenze. Esonero Pioli...

Bortolo Mutti, ex allenatore tra le altre di Atalanta e Napoli, ha parlato della lotta tra le squadre in fondo alla classifica per rimanere in Serie A. Questo quello che ha detto: "La situazione in zona salvezza è critica per tutte e tre le squadre coinvolte: l'Empoli sta molto bene, ha lo spirito, la testa e le gambe per fare la partita a Milano, ma per l'Inter è la partita chiave e lotterà fino al 90'. È un finale alla Hitchcock, imprevedibile: la vittoria dell'Empoli ci sta a Milano e ci potrebbe stare anche la vittoria del Genoa a Firenze, perché la Fiorentina ha avuto un finale di campionato raccapricciante. Il Genoa ha patito anche certi infortuni, perché ha perso diversi giocatori importanti al di là di Piatek per motivi di mercato, poi ha sbagliato un rigore al 90' che poteva chiudere il discorso. Più criticabile è stato l'esonero di Pioli, inopportuno perché la squadra stava con lui e cercava di fare un percorso consono alle sue possibilità: a aMontella non glien'è andata bene una e ora c'è questa partita che è molto complicata".