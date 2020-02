MUSEO ACF, Le cinque curiosità di Fiorentina-Atalanta

Solito appuntamento con il Museo Fiorentina. Ecco le cinque cose da sapere su Fiorentina-Atalanta:

1) Fiorentina-Atalanta si è disputata in tutto 66 volte: 56 in serie A, 4 in serie B, 6 in coppa Italia. Per un totale di 42 vittorie viola, 16 pareggi ed 8 sconfitte. 121 le reti fatte, 43 quelle subìte.

2) Fiorentina-Atalanta è una sorta di “club delle prime volte”: il 6 ottobre 1968 la Fiorentina allenata da Pesaola gioca la prima partita in casa del campionato che la laureerà campione d'Italia. Dopo l'esordio vittorioso in quel di Roma per 2-1 contro i giallorossi, i viola affrontano l'Atalanta e vincono 2-1. Reti di Incerti per gli orobici, autorete di Signorelli e gol vincente di Maraschi su rigore. Il 7 ottobre 1984, Fiorentina-Atalanta per la 4° giornata finisce 5-0, ed è il battesimo del gol per il dottor Socrates che al 62' firma il provvisorio 3-0 con uno “scavetto” dal limite dell'area. Da Socrates a due carneadi come Rafal Wolski e Joan Verdù. In questo caso, addirittura, si tratta di prime ed uniche volte... in maglia viola. L'8 febbraio 2014, per la 23esima giornata, il giovane polacco firma il 2-0 all'86', dopo il vantaggio di Ilicic al 16'. Il 4 ottobre 2015, invece, è il turno dello spagnolo che chiude un roboante 3-0, dopo le reti di Ilicic su rigore e Borja Valero. Da notare come, sia quella di Wolski che di Verdù, furono segnature di eccellente fattura tecnica.

3) Non solo “prime volte”, ma anche veri e propri “canti del cigno”. Nello specifico per Giancarlo Antognoni, Roberto Baggio e Cesare Prandelli. Il capitano disputò l'ultima partita ufficiale col giglio sul petto il 17 maggio 1987 in un Fiorentina-Atalanta 1-0 (Di Chiara all'89') per la 30esima giornata. Roby giocò l'ultima di campionato con la maglia viola il 29 aprile 1990, in un Fiorentina-Atalanta 4-1 valevole per la 34esima (anch'essa ultima) giornata. Al 57' di quella gara Baggio batte un calcio di rigore, Ferron para, lo stesso Baggio riprende e ribadisce in rete. Per il “divin codino” quel Fiorentina-Atalanta volle dire ultima partita ed ultimo gol ufficiale in viola. Ma non finisce qui: sempre nel Fiorentina-Atalanta 4-1 del 29 aprile 1990, gioca l'ultima partita in assoluto della sua carriera Cesare Prandelli. Ironia della sorte, lo stesso Prandelli si renderà protagonista di un autogol al 38', per il provvisorio 3-1 a favore della Fiorentina.

4) Fiorentina-Atalanta è stata anche due semifinali ed una finale (partita d'andata) di coppa Italia. Il 2 maggio 1996 un gol di Batistuta spianò la strada ai viola allenati da Claudio Ranieri, per la 5° coppa Italia delle 6 totali. Il 28 gennaio 1999 (semifinale di ritorno) un gol di Robbiati rovesciò il 2-3 subìto dai viola in terra bergamasca. Fiorentina che accede alla finale, sconfitta in doppia finale dal Parma. L'ultima, la più recente, il Fiorentina-Atalanta del 27 febbraio 2019 terminato 3-3, con i gol di Chiesa, Benassi e Muriel. Il ritorno finisce 2-1 per i nerazzurri che (a loro volta) perderanno la finalissima contro la Lazio.

5) L'ultimo Fiorentina-Atalanta, giocato il 30 settembre 2018, ha visto trionfare i viola per 2-0: reti di Veretout su rigore al 62' e Biraghi al 94'. Ricordiamo che l'Atalanta non vince a Firenze da ben 27 anni: era il 3 gennaio 1993, ed i nerazzurri si imposero per 1-0 con un gol di Perrone nella ripresa. Dopo quella sconfitta, l'allenatore della Fiorentina Gigi Radice verrà esonerato.