MURIEL, Un tempo nello 0-3 della Colombia sul Perù

La Colombia ha regolato per 0-3 il Perù nell'amichevole in vista della Coppa America che attende i Cafeteros, imponendosi grazie ad una doppietta trasformata da Uribe e alla rete di Duvan Zapata arrivata nei minuti di recupero. Luis Muriel, attaccante della Fiorentina, era in campo dal 1' ma non ha lasciato il segno sull'incontro, lasciando il campo dopo l'intervallo in favore di Martinez.