MOTTA, "Ingiustizie mi fanno male". I tempi del deferimento

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche su Motta, come Mourinho, pesa il possibile deferimento della Procura Federale per le dichiarazioni in merito al Var Nasca. L'edizione bolognese della Repubblica dà delle tempistiche non proprio celeri.

L'allenatore rischia il deferimento e poi fino a 3 turni di squalifica, ma potrebbe cavarsela anche con una multa: da parte sua presenterà una sua memoria difensiva e potrebbe anche chiedere di essere ascoltato per spiegare le sue ragioni, con la sentenza che dunque arriverebbe verso Natale. In conferenza stampa qualche ora fa il tecnico si è così espresso: "Le ingiustizie mi fanno molto male, per lasciarcele alle spalle dobbiamo fare bene domenica".