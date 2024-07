MONZA, Saltato Navas, avviati contatti per Rui Patricio

FirenzeViola.it

Nonostante le visite mediche fossero programmate per questi giorni, l'operazione che avrebbe portato l’ormai ex portiere del PSG Keylor Navas a vestire la maglia del Monza sarebbe saltata. L'estremo difensore costaricano, dopo l’ottimismo iniziale tra le parti in causa, come riporta Sky Sport, non avrebbe dato l’ultimo sì, quello definitivo, per concludere l’operazione.

Il Monza, dunque, si ritrova ancora senza un portiere titolare e avrebbe sondato, sempre dal mercato degli svincolati, Rui Patricio. L’ex Roma è un profilo che piace a Galliani e non sono dunque escluse offerte da parte dei brianzoli.