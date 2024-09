MONZA-INTER, Nel finale botta e risposta Mota-Dumfries

FirenzeViola.it

L'Inter non va oltre il pareggio per 1-1 a Monza, in una partita che per 80 minuti non ha dato grandi emozioni. E' Izzo a servire un buon pallone all'81' a Danny Mota che svetta più in alto di tutti e incorna all'incrocio dei pali il gol del vantaggio del Monza. Lo svantaggio sembra svegliare l'Inter che con Dumfries, imbeccato dall'ex di turno Carlos Augusto, sigla la rete del pareggio. L'Inter raggiunge Juve e Inter a quota 8 al secondo posto.