MONZA-CAGLIARI, Le formazioni ufficiali. Out Marì

In attesa del derby della capitale in programma stasera alle 20:45, la giornata odierna di Serie A si aprirà con uno scontro delicatissimo tra l’ultima in classifica, il Monza, e la penultima della classe, il Cagliari. Separate da quattro punti, quella per la squadra di Salvatore Bocchetti sa tanto di una partita da ultima spiaggia. Ecco le formazioni ufficiali dei due tecnici dove non figura l'oggetto del desiderio viola: Pablo Marì che non si trova nemmeno in panchina causa squalifica:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Caldirola, Izzo, D'Ambrosio; Birindelli, Bondo, Sensi, Pereira; Ciurria, Caprari; Mota. All. Bocchetti.

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou, Adopo, Felici; Viola, Piccoli. All. Nicola.