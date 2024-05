MONTIPO', Il retroscena prima della gara con la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il portiere del Verona Lorenzo Montipo' ha raccontato in un'intervista a Cronache di Spogliatoio alcuni aneddoti legati alla quasi sorprendente salvezza del club gialloblù, tra cui uno riguardante la gara con la Fiorentina. Il portiere racconta che prima della partita con i viola, la vittoria è risultata decisiva per la salvezza, il tecnico ha mostrato il video della maratoneta Gabriele Schiess che alle Olimpiadi dell'84 passò alla storia perché, stremata, non volle l'aiuto degli addetti alla pista per tagliare il traguardo ma volle farlo con le sue residue ed ormai quasi inesistenti forze. Questo per far passare il messaggio che dovevano farcela con le loro forze per arrivare fino in fondo.