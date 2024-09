MONTIEL, Futuro in Ungheria? Ha convinto il Kecskemét

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nuova esperienza in Ungheria per Tofòl Montiel? Come scrive il media NSO, lo spagnolo ex Fiorentina ha svolto una partita di prova contro lo Szentlőrinc e ha convinto i dirigenti del Kecskemét, squadra della massima serie ungherese, che ora proveranno a mettersi d'accordo per tesserarlo. L'annuncio dell'ormai 24enne centrocampista è atteso in settimana: dopo il Setubal, il Siena e il ritorno in Spagna, ora Montiel è pronto a trasferirsi in Ungheria.