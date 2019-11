MONTELLA, Chiesa gioca solo se sta bene mentalmente. Oggi...

Queste le parole del mister Vincenzo Montella, a DAZN, dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona: "Non abbiamo fatto una buona gara a livello tecnico questo è evidente. Nel nostro momento migliore abbiamo subito gol dal Verona. Su questo campo hanno sofferto tutti quest'anno. Mi aspettavo una partita di questo tipo. Qualcosa c'è mancato a livello tecnico. Stiamo vivendo un momento difficile ma spesso si cresce in questi momenti. Dobbiamo pensare subito alla prossima partita contro il Lecce. Sono preoccupato il giusto per questa difesa. Oggi abbiamo perso a livello tecnico ma dobbiamo reagire. Bisogna lavorare a testa bassa e riconquistare i nostri tifosi. I fischi ci stanno se la squadra non fa una bella partita. Abbiamo fatto un mese e mezzo di altissimo livello. Faremo di tutto per trasformare i fischi in applausi. Pezzella ha qualcosa di tramautico forte e la sua è stata un'assenza pesante. Chiesa non sta bene fisicamente e mentalmente quando starà bene e se starà bene giocherà".