Vittoria a dir poco netta da parte della Francia contro l’Australia, all’esordio in Qatar. I blues hanno infatti piegato per 4-1 gli avversari del girone D, che in realtà erano passati in vantaggio per primi con Goodwin (9’) e poi sono stati ampiamente rimontati da Rabiot (27’), Giroud (32’ e 71’) e Mbappé (68’).