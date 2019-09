MOGGI, Fiorentina non può perdere. Montella rischia

L'ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi ha commentato così la partita di sabato tra Fiorentina e Juventus: “Nel momento in cui Commisso dice di voler fare una determinata cosa e poi non la fa, significa che non ha il coraggio. Juventus favorita? Io credo che Montella batta tutti i record, ha fatto nove partite facendo due soli punti, in questo momento è a zero punti. Il problema è da considerare, se non lo considerano significa che non gli importa niente della Fiorentina. Ho letto una dichiarazione di Montella in cui ha detto che vuole svoltare, io gli dico che svoltare è pericoloso soprattutto se si fa una brusca frenata. È una partita che la Fiorentina non può perdere, se dovesse perderla potrebbe già esserci qualche altro allenatore in agguato, magari Luciano Spalletti. Se la Fiorentina alla terza giornata dovesse essere ancora a zero punti sarebbe complicato confermare Montella”.