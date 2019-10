MILENKOVIC, Lituania 1-2 Serbia: 90' per il viola

Nikola Milenkovic ha giocato tutti e 90 i minuti nella vittoria esterna per 1-2 della sua nazionale, la Serbia, in Lituania, squadra decisamente meno attrezzata. Il giocatore viola non è risultato neanche ammonito, ma non è riuscito a mantenere la propria porta inviolata. I gol sono stati segnati entrambi da Mitrovic rispettivamente al 48' e al 53 mentre per gli ospiti è andato a segno al 79' Kazlauskas.