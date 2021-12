MILENKOVIC, Esulta: "Vietato porsi limiti"

Nikola Milenkovic esulta sui social: il giorno dopo la vittoria in Coppa Italia col Benevento il difensore della Fiorentina ha commentato su Instagram il 2-1 con cui i viola sono avanzati in Coppa Italia. Il classe '97, autore della rete che ha sbloccato la partita (secondo centro stagionale per lui) ha esultato così per il quarto successo consecutivo della squadra di Vincenzo Italiano: Non poniamoci limiti! Avanti tutta fino in fondo! Forza Viola! ️