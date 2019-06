MILAN, Giampaolo si libera. Massara tra i ds

Sono ore importanti per il Milan che deve sciogliere ancora alcuni nodi importanti: allenatore e direttore sportivo dopo i saluti di Gattuso e Leonardo. Se per l'allenatore si aspetta solo l'incontro di domani tra la Sampdoria e Giampaolo (tecnico individuato dal Milan appunto per la prossima stagione), per il ds restano in ballo diversi nomi. Tra questi, secondo il Corriere della Sera, c'è anche quello di Frederic Massara che dopo l'addio alla Roma è stato accostato a diversi club, in particolare alla nuova Fiorentina di Rocco Commisso.