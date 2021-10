MILAN, Acquisto Belotti dipende da condizioni Ibra

Dopo averci provato nell'estate 2017 e poi lo scorso gennaio, il Milan è tornato sulle tracce di Andrea Belotti, centravanti del Torino che è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Nei due precedenti, le altissime richieste dei granata non hanno mai permesso ai rossoneri di chiudere questo colpo di mercato, ma stavolta il giocatore andrebbe via a zero la prossima estate e quindi il Diavolo dovrebbe "solo" trovare l'accordo con il Gallo per arrivare alla fumata bianca. Non è comunque da escludere che i rossoneri possano farci un pensiero già per gennaio, versando un piccolo indennizzo al Toro: molto dipenderà dalle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, il quale nei prossimi mesi deve dare certezze e garanzie dal punto di vista fisico visto che finora ha giocato appena 30 minuti in tutta la stagione. A riportarlo è Tuttosport.