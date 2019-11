MIHAJLOVIC, L'ex viola torna a parlare in sala stampa

Il Bologna ha annunciato che venerdì mattina alle 11 Sinisa Mihajlovic si presenterà in conferenza stampa allo Stadio "Renato Dall'Ara" accompagnato dai medici del Policlinico Sant'Orsola che lo hanno avuto in cura in queste settimane. Per il tecnico serbo del Bologna, che la scorsa settimana è stato dimesso ed è tornato nella sua abitazione di Roma, sarà il primo incontro pubblico dopo la conferenza stampa del 13 luglio in cui ha annunciato di avere la leucemia.