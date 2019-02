MICCICHÉ, Bella lotta per l'Europa. Le date di Coppa...

Gaetano Micciché, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Rai Radio Uno nel corso di "Radio Anch'Io Sport". Ecco le sue dichiarazioni: "Mi sembra un campionato molto interessante seppur con un certo distacco tra la prima e la seconda che rende abbastanza probabile una nuova vittoria della Juventus. Il campionato italiano però ci offre spesso delle sorprese nelle ultime giornate e quindi mai dire mai. C'è un grande interesse per la lotta per l'Europa, con squadre come Fiorentina, Atalanta, Torino e Sassuolo, a darsi battaglia fino all'ultimo. Una nuova e più equa distribuzione dei diritti tv? Si dice sempre, poi io non sono certo che in Premier ci sia un'equa distribuzione tra le 20 società. Credo che la legge Melandri abbia già cambiato le regole dando il 50% di divisioni uguali per tutti e il 50% per audience e risultati. Si può andare verso una divisione più equa, ma sono convinto che prima di tutto si deve lottare per aumentare la qualità e dunque i ricavi delle società italiane. Le date della semifinale? Questa volta è capitato una serie di circostanze tra Champions, Europa e ripetizioni di partite che non permetteva di giocare queste gare più ravvicinate. Altrimenti avremmo dovuto rimandare la competizione nazionale. La Coppa Italia ha sempre più successo e queste ultime gare lo hanno dimostrato ancora una volta".