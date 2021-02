MERLO, Pezzella distratto. Castrovilli sta deludendo

Il grande ex viola Claudio Merlo (con un passato anche nell’Inter) ha parlato del momento della Fiorentina all’antivigilia della gara contro i nerazzurri. Ecco le sue parole: “Qualcosa di Prandelli si inizia a vedere nella Fiorentina, Castrovilli è uno dei giocatori che però mi sta deludendo: ha fatto 4-5 gol ma mi aspettavo di più da lui. A “noi” manca un giocatore come lui ad alti livelli. Vlahovic? Si vedeva già un Primavera che era forte e averlo aspettato sta dando i suoi frutti. I problemi maggiori li vedo in difesa: questo Pezzella è al 50% rispetto all’anno scorso, in area di rigore è spesso distratto. Ne paghiamo le conseguenze così. Manca, secondo me, anche un centrocampista davanti alla difesa: a questo punto utilizzerei più Pulgar, per farlo giocare davanti alla difesa. Malcuit? Con Ancelotti giocava sempre, spero possa dare il suo apporto. Kokorin? Non lo conosco, tanti dicono che sia un fuoriclasse… mi auguro che sia così”.