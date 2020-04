MERCATO, Idea del Milan: Paquetà per Castrovilli

Il nome di Lucas Paquetà alla Fiorentina torna d'attualità, secondo quanto riporta SportMediaset. Il giocatore ha un mese e mezzo di tempo per convincere il Milan a credere ancora in lui, all'eventuale ripresa, perché il brasiliano è stato bocciato sia da Giampaolo che da Pioli. Il Milan sarebbe disposto a cederlo, ma solo per un'offerta da 30 milioni di euro: il Benfica ne offre dieci in meno, mentre il PSG è sparito. Il club che in questo momento sarebbe maggiormente in pressing su Paquetà è la Fiorentina, con il Milan che avrebbe proposto allora uno scambio alla pari con Castrovilli, discorso che però per ora i viola hanno stoppato.