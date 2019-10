MERCAFIR, Nuovo passo in avanti: esclusa la VAS

C'è stato un passo avanti nella vicenda nuovo stadio della Fiorentina. Come riporta IlSitoDiFirenze.it, "dopo la delibera di indirizzo del 14 ottobre scorso, la giunta ha approvato ieri l’esclusione della variante dalla valutazione ambientale strategica.

Dopo l’incontro tra il sindaco Dario Nardella e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso della settimana scorsa, sono già state effettuate quindi le prime valutazioni approvate dalla giunta ed è in corso di definizione la delibera per l’adozione della variante sull’area Mercafir. La variante consentirà la vendita dell’area per la realizzazione dello stadio e definirà l’accelerazione delle procedure per la realizzazione del nuovo mercato".

Con la delibera - spiega ancora la testata - "la giunta ha escluso dalla valutazione ambientale strategica la proposta di variante al regolamento urbanistico per la realizzazione del nuovo Centro alimentare polivalente e del nuovo stadio, riconducendola tra l’altro alla tipologia delle ‘varianti semplificate’ in quanto precisa alcuni aspetti senza modificare la previsione né in termini di localizzazione né di dimensioni. La variante non comporta impatti ambientali diversi da quelli già valutati nel 2012 e nel 2015".

L'esclusione della VAS accelera dunque ulteriormente le pratiche per la costruzione del nuovo stadio e per lo spostamento della Mercafir.