MEMORIAL NICCOLÒ GALLI, Annullata la 19ª edizione

La XIX edizione del Memorial Niccolò Galli, in programma a Firenze dal 22 al 24 maggio, è stata annullata. La decisione è stata comunicata dallo stesso presidente nella fondazione ed ex portiere viola, Giovanni Galli, che nel comunicato ha spiegato come non ci siano le condizioni di sicurezza per garantire, al momento, il regolare svolgimento del torneo. La scelta è stata presa in accordo con l'U.S. Affrico ed Enic Meeting & Events.