MEDIACOM, Che numeri: 99° trimestre in crescita

Buone notizie per la Mediacom direttamente dagli Stati Uniti: l'azienda di famiglia del presidente Rocco Commisso (nonché sponsor ufficiale della Fiorentina sulle maglie di prima squadra e del settore giovanile) ha comunicato oggi i principali risultati finanziari e operativi combinati non sottoposti a revisione concernenti il terzo trimestre dell’anno 2021 conclusosi in data 30 settembre. I ricavi dell'azienda sono stati pari a $557,1 milioni, con un aumento del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (si tratta del 99° trimestre in crescita).

Il flusso di cassa libero al netto delle imposte è stato pari a $115,6 milioni, con un calo del 14,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli utenti raggiunti da linee dati ad alta velocità sono stati 1.466.000, con un aumento del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il debito netto è stato pari a $1,352 miliardi con una riduzione di $505,1 milioni rispetto al 30 settembre 2020. Il tasso di indebitamento netto è stato pari a 1,37x. Al 30 settembre 2020 era pari a 2,03x.

“Mediacom ha ottenuto risultati eccezionali nel terzo trimestre del 2021” – ha affermato Rocco Commisso. “Nonostante quest’anno siamo diventati un contribuente importante per il fisco, il nostro tasso di indebitamento netto è sceso sotto l’1,4x. Il nostro bilancio investment grade rimane tra i più solidi nel settore delle comunicazioni”.