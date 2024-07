MCKENNIE, Scambio con la Juve inserendo Amrabat?

FirenzeViola.it

Weston McKennie è uno dei giocatori al fuori del progetto Juventus oltre che uno dei nomi per il centrocampo della Fiorentina. A tal proposito, nelle ultime ore stando a quanto riportato da Tuttosport, sarebbe emerso il possibile inserimento di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino fresco di rientro dal prestito con il Manchester United, nell'operazione. L'ex Hellas Verona è atteso nella giornata di domani a Firenze per la ripresa della preparazione e ancora non ha del tutto perso le speranze di vestire nuovamente la maglia dei Red Devils, anche se il diritto di riscatto è scaduto e dovrà essere imbastita una nuova trattativa.

Per questo motivo fra il centrocampista e la dirigenza viola nelle ore successive al suo ingresso al ViolaPark è in programma un incontro per trovare la soluzione migliore. Con Atletico Madrid e Milan altre spettatrici interessate visto che per entrambe il giocatore rappresenta un'opzione valida per la propria linea mediana. In quest'ottica s'inserisce l'ipotesi Juve con McKennie che potrebbe approdare in viola accettando un contratto più lungo a fronte di un ingaggio più basso rispetto agli attuali 2,5 milioni percepiti a Torino.