MAZZARRI, Ecco lo staff che lo accompagnerà a Napoli

Walter Mazzarri è ufficialmente tornato sulla panchina del Napoli e nelle ultime ore sta lavorando con la società per decidere chi lo accompagnerà durante questa sua avventura. Secondo quanto riporta Sky Sport, il vice sarà ancora una volta Nicolò Frustalupi, già secondo di Mazzarri ed ex allenatore della Primavera azzurra. Con lui ci sarà anche Claudio Bellucci, ora tecnico dell'U18 del Cagliari. Il preparatore atletico, salvo sorprese, sarà lo stesso di 10 anni fa, ovvero Marco Pondrelli, ma nello staff ci sarà spazio anche per l'ex difensore Salvatore Aronica.