MAZZARRI, A Firenze la squadra non mi è piaciuta

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, parla così in conferenza stampa presentando la partita contro la Salernitana: “Io ho visto già dei progressi, con l’Empoli e la Fiorentina la squadra non mi è piaciuta. Invece a Sassuolo ho visto una crescita verso la mia idea di calcio. Per me la squadra in crescita. In altre partite abbiamo dimostrato di essere cresciuti e abbiamo dimostrato che meritavamo qualcosa in più. Sono ottimista ma sempre cauto”.