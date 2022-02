MAYORAL, Frecciata a Mou: "Potevo giocare di più"

Passato al Getafe dalla Roma in questo gennaio, dopo essere stato a lungo accostato e corteggiato dalla Fiorentina, l'attaccante Borja Mayoral ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa nei confronti del suo ex allenatore Jose Mourinho: "Mi è subito piaciuta l'idea di venire in questa squadra - ha detto l'attaccante a Radio Marca -. Sono arrivato con grande entusiasmo dopo alcuni mesi in cui non ho giocato, ma anche con un po' di rabbia perché penso che avrei meritato un minutaggio maggiore. Ho molta energia dopo la stagione fatta l'anno scorso con la maglia della Roma e penso di poter dimostrare le mie qualità da attaccante".