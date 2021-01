MASINI, Puntiamo su Callejon. Chiesa? Perso il 50%

Marco Masini, noto cantante di fede viola, ha parlato del momento della Fiorentina alla luce della sconfitta di ieri contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni in merito: “Prandelli ha ragione quando dice che facciamo fatica a segnare coi centrocampisti, i nostri non tirano bene e non segnano mai. Se Vlahovic è così isolato, una mano deve arrivare da dietro: Amrabat e Castrovilli devono segnare di più. La salvezza? Qualche problema ci sarà anche se non sono ancora troppo preoccupato... Ieri il taglio di Callejon all'ultimo mi ha fatto ben sperare, tenere in panchina lo spagnolo ora è difficile perché è l'unico che fa dei movimenti intelligenti. Se vogliamo giocare a tre dietro si può anche rischiare di fare un 3-4-3. L'unico movimento da vero attaccante lo ha fatto lui e con il Cagliari vorrei tanto vedere tre punte, riempiendo il centrocampo con un mediano di spessore. La prestazione di Chiesa di ieri? Venderlo ti ha portato a perdere il 50% della fase offensiva. Adesso è dura ipotizzare cosa può arrivare dal mercato: spero solo di non arrivare all'ultimo giorno e sentirsi dire "no grazie" da un nostro obiettivo".