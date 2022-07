MASINI, Dragowski era un grande portiere. Rosati...

Il noto cantante e tifoso della Fiorentina, Marco Masini, ha parlato così della situazione attuale in casa viola: "Secondo me Dragowski era bravo ma a causa delle sue uscite sbagliate non è mai piaciuto fino in fondo a Italiano. Sono stato qualche giorno al ritiro in Moena ed ho visto un clima sereno e felice. Proverò a far conoscere Rosati a Celentano".