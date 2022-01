MARTORELLI, Ecco perché conviene tenere Vlahovic

Il procuratore Giocondo Martorelli si è così espresso sulla sessione di mercato attuale: “L’ultima settimana si riaccenderà quasi tutto? Sì ma in maniera molto leggera, soprattutto guardando agli ultimi tempi non c’è da aspettarsi grandi operazioni. C’è poca disponibilità economica per poter migliorare le rose, penso che oltre alla Fiorentina non debba essere sottovalutata l’Atalanta la quale ha acquistato Boga, un giocatore che va a riqualificare una società che da anni sta facendo cose importanti”.

Le questioni relative ai rinnovi dei grandi top player possono influenzare l’attuale sessione?

“Bisogna distinguere le varie cose, diciamo che il primo segnale importante l’ha dato il Milan con Massara e Maldini: quando si sono trovati di fronte a una realtà che non appartenga più alla propria realtà a livello di bilancio hanno preferito perdere Donnarumma. Le società hanno raggiunto l’equilibrio per cui si dice “al di là di questo non possiamo andare” quindi magari miglioreranno lo scouting e la valorizzazione dei giocatori. Dopo il caso del Milan, abbiamo visto quello che è successo a Napoli con Insigne. Detto questo, se escludiamo soltanto che un giocatore possa interessare alle squadre inglesi, il mercato europeo è bloccato come il nostro. Insigne infatti ha fatto una scelta di vita, poi la qualità della professione gli verrà a mancare. Poi penso alle realtà come Salerno, che vogliono fare cose importanti con il duo Iervolino-Sabatini, mentre vedo abbastanza confusionaria la situazione del Genoa”.

Lei pensa cosa pensa di una possibile separazione tra la Fiorentina e Vlahovic?

“È vero che più ti avvicini alla scadenza e più si abbassa l’offerta, ma se Vlahovic si mantiene a questi livelli aumenta anche il valore e quindi il potenziale incasso. Per me la Fiorentina deve solo pensare e sperare in una qualificazione in Europa. Poi sicuramente Vlahovic andrà via, poiché non prolungando il contratto la società sarà costretta a venderlo. Ma, continuando così, ci saranno molte più squadre che se lo contenderanno”.