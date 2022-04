MAROCCHI, Cabral sposta di più rispetto a Piatek

Giancarlo Marocchi, ex calciatore e oggi commentatore Sky, ha parlato della Fiorentina prima della gara contro la Salernitana: “Cabral mi sembra che possa spostare qualcosina in più rispetto a Piatek. Cabral ha anche forza fisica oltre a una discreta tecnica. Anche con la Juve si è messo in mostra in un paio di occasioni. Si è invertita la gerarchia per questo motivo. A centrocampo la Fiorentina è in emergenza vera, anche se Amrabat si sta riprendendo disputando qualche buona partita".