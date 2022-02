MARELLI, Rete Atalanta da convalidare. Gasperini...

Luca Marelli, ex arbitro ed esperto di questioni arbitrali, ha parlato in una diretta YouTube sul proprio canale dell'episodio di Fiorentina-Atalanta: "La mia posizione è che la rete dell'Atalanta non doveva essere annullata. Non vedo un impatto di Hateboer su Biraghi, anche se c'è un contatto tra i due. Il pallone era direzionato verso Hateboer ma è stato messo in rete da Malinovskyi. Mi aspettavo un'on-field-review perché si trattava di una valutazione soggettiva non avendo Hateboer partecipato all'azione: dev'essere l'arbitro a stabilire se un giocatore impatta sull'azione.

La posizione dell'AIA è che la decisione sia stata corretta e che non era necessario l'on-field-review perché non era un episodio da chiaro ed evidente errore. A me sembra una scelta farraginosa, non mi trovo d'accordo. L'espulsione di Gasperini invece è giusta: non si può protestare in quella maniera. Non solo è corretta, ma doverosa".