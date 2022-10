MARELLI, Blackout Massa, senza VAR gara falsata

L'ex arbitro e moviolista di Dazn Luca Marelli è tornato sul rosso a Nikolaou durante Spezia-Fiorentina: "L'episodio aveva tutto per essere da rosso, ma resta da capire il motivo per cui Massa non se ne è accorto. Può capitare in campo che ci siano dei blackout magari per la stanchezza. Ma per fortuna c'è il VAR. In questo caso e in tanti altri senza Var avremmo tante partite falsate, come questa appunto perché sarebbe rimasto in campo un giocatore che non doveva esserci".