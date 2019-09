MARCHESCHI, Non deludiamo Rocco: sì allo stadio

“Per obiettivi importanti come quello delle Olimpiadi per Firenze, credo che si debba buttare il cuore oltre l’ostacolo e guardare il progetto complessivo. Fratelli d’Italia accetta la sfida lanciata dal sindaco Nardella per le Olimpiadi del 2032, vogliamo esserne parte attiva. Questa suggestione per i Giochi olimpici non può distogliere da quella che è la priorità assoluta e dall’opportunità che abbiamo a Firenze di rifare lo stadio per la Fiorentina -annuncia il Consigliere regionale Paolo Marcheschi- Una necessità a cui la Sinistra non è riuscita a dare risposte, dopo tanti anni siamo infatti ancora al niente. Non possiamo permetterci di deludere un proprietario determinato e pieno di entusiasmo come Rocco Commisso, bisogna fare “fast, fast, fast”. Lo stadio va fatto in 5 anni così come fatto in altre città italiane, basta chiedere al presidente Abodi del Credito sportivo. Il progetto che ad oggi presenta meno problemi burocratici, meno costi e dispendio di tempo è quello del restyling del Franchi. Puntiamo al buono senza per forza pretendere il meglio, la Fiorentina ha bisogno da troppo tempo di uno stadio moderno: si faccia prima possibile la gara di progettazione del nuovo stadio utilizzando le procedure semplificate previste dalla legge”.