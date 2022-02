MARANI, Viola è la squadra che è migliorata di più

Al termine di Fiorentina-Atalanta 1-0. il giornalista Matteo Marani ha così commentato il successo della viola grazie al gol di Piatek a inizio ripresa: "Questa è una vittoria importante, pesante, la Fiorentina arriva a 42 punti mentre lo scorso anno al termine di tutto il campionato arrivò a 40. La Fiorentina si butta all'inseguimento di chi è davanti, è la squadra migliorata più di tutti in questi mesi: non ci sono più dubbi sulla reazione dopo la cessione di Vlahovic e oggi batte l'Atalanta, alla prima sconfitta in trasferta: per la Dea è caduto l'ultimo tabù in una stagione che non si sta rivelando semplice".