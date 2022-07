MARANI, ACF a Coverciano occasione unica , Biraghi...

Matteo Marani, presidente del Museo del Calcio di Coverciano, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina in occasione proprio della visita che ha fatto quest'oggi la prima squadra viola al museo. Queste le sue parole: "Sicuramente è stata una bella occasione anche per questi giocatori di conoscere la storia del calcio, con l'augurio che anche loro possano entrare a far parte di questo luogo sacro. Ho visto i ragazzi incuriositi e mi ha fatto piacere vederli mentre si soffermavano sui loro idoli come Baggio o Del Piero. Ringrazio la Fiorentina, Barone e Alessandro Ferrari per la disponibilità, oltre a Vincenzo Italiano che ha portato, seppur perdendo qualche minuto di allenamento, la sua squadra a contatto con la storia"

Il presidente si è poi soffermato su un particolare riguardante il capitano Biraghi:

"Mi ha colpito quando Biraghi si è avvicinato alla maglia di Astori. Questa cosa è stata molto profonda e toccante"