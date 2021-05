MARANGON, Torno in quell'hotel. Ciao Davide

Tornato nell'hotel dove accadde la tragedia della scomparsa di Davide Astori, l'ex team manager della Fiorentina Alberto Marangon - oggi alla Sampdoria - ha ricordato il compianto capitano viola: "Torno qui qui per la prima volta dopo quel 4 marzo del 2018. Sono tante le sensazioni che sto provando in questo momento, nessuna delle quali belle. Solo il ricordo del tuo sorriso mi distoglie da questa tristezza che mi avvolge. Non ce la faccio a salire al primo piano, non ho voglia di ripercorrere quel corridoio e fermarmi davanti a quella porta. Quella camera oggi non esiste più, rimangono solo i ricordi, tristi, di quella brutta mattina. Oggi però sono di nuovo qui come quella volta e non posso non pensare a te. Ciao Davide". Ecco il post: